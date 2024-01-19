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Из-за непогоды на «Черном озере» в Казани перенесли вечер быстрых знакомств
Сегодня на Татарстан после одного дня передышки вновь обрушилась плохая погода – сильный ветер и метель. Из-за ухудшения метеоусловий в парке «Черное озеро» перенесли вечер быстрых знакомств на катке и закрыли пункт проката коньков.
«Скоро мы объявим новую дату проведения мероприятия и откроем регистрацию. Также сегодня из-за сильного снега каток и пункт проката будут закрыт для посетителей», – написала в своем телеграм-канале Дирекция парков и скверов Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за метели на трассах в Татарстане вновь ограничили движение автобусов и грузовиков. В «Метроэлектротрансе» рассказали, что несмотря на плохие погодные условия трамваи и троллейбусы в столице республики ходят по расписанию.
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