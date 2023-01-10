Из-за морозов в Казани сократился пассажиропоток

Из-за установившихся в Татарстане аномальных морозов, которые привели к отмене школьных занятий, значительно сократилось число пассажиров трамваев и троллейбусов Казани. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

«Из-за низкой температуры были отменены школьные занятия, что привело к резкому сокращению пассажиропотока, в среднем количество перевезенных пассажиров держится на уровне выходного дня», — отмечает пресс-служба предприятия.

Кроме того, в «Метроэлектротрансе» заметили, что морозная погода повлияла на организацию работы наземного пассажирского транспорта. Для обеспечения планового выпуска подвижного состава ночью дополнительные бригады вышли в депо для прогрева трамваев и троллейбусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за морозов транспортные предприятия Казани работают в особом режиме. К выходным в Татарстане ожидается повышение температурного фона примерно до -20 градусов (при этом днем столбики термометров могут подняться и до -10 градусов).