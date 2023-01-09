Из-за морозов транспортные предприятия Казани работают в особом режиме

Из-за морозов на казанских транспортных предприятиях введен особый режим. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

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«В связи с тем, что в Казани установилась морозная погода, в автотранспортных предприятиях сформированы дежурные смены, определены ответственные работники», – сказано в публикации.

В ночное время каждые два часа работники заводят и прогревают автобусы, в дневное – прогреваются резервные единицы транспорта, которые при необходимости готовы сразу выйти на маршруты.

Также производится дополнительная диагностика отопительных приборов, электроники и пневмосистемы на общественном электротранспорте. В ночное время работали усиленные бригады техников – они каждые два часа подключали к питанию подвижные составы и следили за работоспособностью всех систем.

Из-за арктического вторжения в Татарстане установились аномальные холода. Так, среднесуточная температура в Казани сейчас ниже климатической нормы на 18-19 градусов. Из-за сильных морозов во многих школах республики были отменены занятия.