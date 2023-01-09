Минобрнауки РТ: Если родителям не с кем оставить детей, школы примут их при любой погоде

Из-за сильных морозов во многих школах Татарстана отменены занятия. Некоторые образовательные организации выбрали удаленный режим работы с учениками. При этом, если родителям не с кем оставить детей дома, то школы примут их при любой температуре, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«С ребенком будут заниматься педагоги, и он будет накормлен горячим питанием, – рассказали в ведомстве. – Невзирая на показатели термометров, татарстанские школы и педагогические коллективы в полном составе работают в прежнем режиме».

Температурный режим в образовательных учреждениях соответствует всем нормам и требованиям, отметили в пресс-службе. В министерстве также напомнили, при каких погодных условиях могут быть отменены уроки.

В частности, в начальных классах сельских школ занятия могут отменить при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5 – 9-х классах сельских школ – при -25, а в 5 – 9-х классах городских школ – при 27 градусах мороза. В 10 – 11-х классах сельских школ уроки могут быть отменены при -30 градусах, городских школ – при -32 градусах.