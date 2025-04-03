Из-за Казанского марафона перекроют улицы в центре столицы Татарстана

Казанский марафон в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана из-за подготовки и проведения Казанского марафона с 28 апреля по 4 мая окажется перекрыт ряд центральных улиц. Проект соответствующего постановления исполкома города пока проходит антикоррупционную экспертизу.

С 22:00 28 апреля до 22:00 4 мая окажется перекрыта парковка Центрального стадиона (со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной).

Позднее, с 15:00 30 апреля, но до тех же 22:00 4 мая перекроют улицу Ташаяк на участке от улицы Лево-Булачной до улицы Московской.

С 23:30 до 15:25 4 мая в обоих направлениях будут перекрыты:

– улица Ташаяк, от улицы Московской до улицы Саид-Галеева,

– улица Московская, от дома №2 на Московской до улицы Ташаяк.

С 6:00 до 10:05 3 мая окажутся перекрыты улицы:

– Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк),

– Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан),

– Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина, в обоих направлениях),

– Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях),

– Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях),

– Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачной, в обоих направлениях),

– Татарстан (от улицы Лево-Булачной до улицы Московской, в обоих направлениях),

– Марселя Салимжанова (от улицы Пушкина до пересечения с улицей Туфана Миннуллина, в обоих направлениях).

С 6:00 до 12:45 3 мая будут перекрыты:

– улица Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной),

– автодорога (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, в обоих направлениях),

– улица Батурина (от улица Большой Красной до Кремлевской набережной, в обоих направлениях),

– Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина),

– улица Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата),

– улица Право-Булачная (от улица Мусы Джалиля до улица Ташаяк).

С 4:45 до 14:40 4 мая в Казани перекроют улицы:

– Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина, в обоих направлениях),

– Батурина (от улицы Большой Красной до Кремлевской набережной, в обоих направлениях),

– Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной);

– автомобильная дорога (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы – площади Тысячелетия, в обоих направлениях),

– Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк),

– Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан),

– Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк, в обоих направлениях),

– Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской, в обоих направлениях).

4 мая в разное время окажутся перекрыты и три участка улицы Чистопольской:

– с 4:45 до 9:10 – отрезок от улицы Декабристов до улицы Бичурина (в обоих направлениях),

– с 4:45 до 10:00 – отрезок от улицы Бичурина до Чистопольского кольца,

– с 4:45 до 9:10 – отрезок от дома №67 на Чистопольской до улицы Бичурина.

С 5:30 до 10:00 4 мая будут перекрыты:

– Чистопольское кольцо (полностью),

– улица Сибгата Хакима (от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева),

– внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (в обоих направлениях),

– улица Сибгата Хакима (от Чистопольского кольца до проспекта Фатиха Амирхана, в обоих направлениях с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина).

С 5:30 до 10:40 4 мая закроют:

– проспект Фатиха Амирхана (от дома №62 на улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима, в обоих направлениях),

– мост Миллениум (дорогу от самого моста до улицы Алексея Козина, в обоих направлениях),

– дорогу под мостом Миллениум (съезды по направлениям в обе стороны от улицы Вишневского до улицы Подлужной),

– улицу Подлужную (от дома №67 до дома №78, в обоих направлениях).

С 5:30 до 12:35 перекроют улицу Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Фатиха Амирхана, в обоих направлениях).

С 6:15 до 14:15 4 мая закроют улицу Марселя Салимжанова (от улицы Пушкина до улицы Туфана Миннуллина, в обоих направлениях).

С 6:15 до 14:40 4 мая перекроют улицу Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачной, в обоих направлениях).

С 6:15 до 14:00 4 мая закроют улицу Артема Айдинова (от улицы Марселя Салимжанова до переулка Щербаковского, в обоих направлениях).

С 6:30 до 14:40 4 мая перекроют улицу Татарстан (от улицы Лево-Булачной до улицы Московской, в обоих направлениях).

С 6:30 до 14:00 4 мая закроют улицу Петербургскую (от улицы Артема Айдинова до дома №8 на улице Назарбаева, в обоих направлениях).

С 6:30 до 14:20 4 мая окажется перекрыта улица Хади Такташа (от улицы Марселя Салимжанова до улицы Назарбаева, в обоих направлениях).

С 6:45 до 14:20 4 мая будет перекрыта улица Туфана Миннуллина (от улицы Марселя Салимжанова до улицы Хади Такташа, в обоих направлениях).

С 7:00 до 14:40 4 мая перекроют улицы:

– Назарбаева (от улицы Хади Такташа до улицы Марджани, две правые полосы),

– Татарстан (от улицы Тукая до улицы Московской).

С 7:00 до 14:20 4 мая окажутся закрыты улицы:

– Марджани (от улицы Назарбаева до улицы Сафьян, в обоих направлениях),

– Сафьян (от улицы Марджани до улицы Каюма Насыри, в обоих направлениях).

С 7:15 до 14:40 4 мая ограничение движения затронет улицы:

– Каюма Насыри (от улицы Сафьян до улицы Татарстан),

– Марджани (от улицы Сафьян до улицы Татарстан, в обоих направлениях).

Одиннадцатый по счету Казанский марафон состоится 3 и 4 мая. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».