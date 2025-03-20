Организаторы 11-го Казанского марафона надеются обновить рекорд России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящем, 11-м Казанском марафоне может быть побит национальный рекорд по этому виду спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Среди участников спортивного события в этом году будут такие профессиональные атлеты, как Дмитрий Неделин и Владимир Никитин. Именно они являются главными претендентами на то, чтобы побить действующий рекорд России по марафону – 2 часа 9 минут 7 секунд. Его установил Алексей Соколов 28 октября 2007 года на марафоне в Дублине.

«Оба спортсмена – очень быстрые. Для Димы это станет очередной попыткой снести рекорд страны, а для Владимира – это дебют на марафонской дистанции. Уверен, перед нами развернется невероятная борьба и по-настоящему захватывающее зрелище, которое в прямом эфире увидит вся страна», – заметил основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

Дмитрий Неделин – один из самых быстрых спортсменов России, в прошлом году он установил личный рекорд на Московском марафоне (02:11.40). В декабре 2024-го атлет обновил личный рекорд (2:09.40) в Валенсии. При этом он стал седьмым российским марафонцем, который сделал sub 2:10 – то есть пробежал дистанцию за меньший срок, чем 2 часа 10 минут.

В свою очередь Владимир Никитин входят в число самых скоростных легкоатлетов РФ на средних и длинных дистанциях, он не раз становился чемпионом страны. В Казани спортсмен впервые выйдет на марафонскую дистанцию. Сейчас ему принадлежит рекорд России на 10 километров (28.01), установленный в 2023 году на Московском марафоне. Помимо этого, он 29-кратный чемпион России и обладатель золота на дистанции 5000 метров в рамках «Игр БРИКС» 2024 года (13.20,06). Ему также принадлежит рекорд России на полумарафоне (1:00.43), установленный на чемпионате России по легкой атлетике в 2021 году в Ярославле.

Установить новый рекорд спортсменам должна помочь сама трасса Казанского марафона. Перепад высот на ней составляет менее 100 метров, и это делает ее одной из самых плоских не только в России, но и во всей Европе.

«Чем меньше горок, тем лучше время марафонцев – это один из главных секретов бегунов. В Казани мы специально выстраиваем трассу так, чтобы участники могли показать свой максимум, тем более что Казанский марафон традиционно принимает чемпионат России, где и разворачивается основная борьба», – подчеркнул Янгиров.

Столица Татарстана в четвертый раз примет чемпионат России по марафону. До этого он проходил здесь в 2015, 2019 и 2024 годах. Действующими обладателями звания чемпионов страны являются Луиза Дмитриева (02:31.10) и Алексей Реунков (02:14.19).

11-й Казанский марафон состоится 3 и 4 мая. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте забега – kazan.run.