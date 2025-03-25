К Казанскому марафону на набережной Казанки появится беговая экодорожка

Фото предоставила пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

На одной из главных беговый локаций Казани – набережной Казанки – весной 2025 года появится специализированная беговая экодорожка из резиновой крошки. Ее ширина – 2 метра, а общая протяженность – больше 3,5 километров: от парка УРАМ до Ленинской дамбы. Инициатором создания дорожки выступил директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN, основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Его идею поддержали в Мэрии Казани и Дирекции парков и скверов, интегрировав ее в Стратегию развития Казанки. Партнером проекта выступила компания СИБУР, которая полностью профинансирует реализацию проекта.

Вадим Янгиров, Казанский марафон, TIMERMAN:

«С момента открытия набережной Казанки в 2015 году, она остается одной из самых активных локаций на тепловой карте беговых маршрутов Казани: в ее пользу играют и живописные виды, и протяженность, и размещение в самом центре города. Ситуацию портило только бетонное покрытие, которое не предусмотрено для бега из-за травмоопасности. Мы много лет говорили об этом и мечтали, что ситуация изменится. Наконец, благодаря поддержке Мэрии Казани и лично Ильсура Раисовича, благодаря компании СИБУР, набережная Казанки станет по-настоящему лучшим местом для бега, а сам проект – долгожданным подарком для всех спортсменов и любителей бега».

Максим Ремчуков, директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУРа:

«Экологизация спорта – значимое направление работы для СИБУРа. Занимаясь организацией спортивных мероприятий, важно заботиться о минимизации экологического следа. Переработка отходов выступает одним из наиболее эффективных способов экономить природные ресурсы. Вторичным сырьем для обновленной беговой дорожки на набережной Казанки стали использованные автомобильные шины, что делает совместный с партнерами проект уникальным. Для нас ценно выступать экологическим партнером главного бегового события Казани и содействовать развитию вторичной переработки полимеров и каучуков, наглядно демонстрируя достоинства ответственного отношения с отходами. Благодарим партнеров за важный шаг к устойчивому будущему региона!»

Айгуль Латыпова, директор Дирекции парков и скверов Казани

«C каждым годом благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан и мэра города Казани набережная Казанки становится все благоустроеннее, поэтому на ней так приятно и комфортно находиться. И, конечно же, беговые сообщества используют ее для своих тренировок с видом на активно развивающийся противоположный берег.

Мы очень рады, что команда Казанского марафона и компания СИБУР объединились ради создания беговой дорожки на главной городской набережной. И благодарим мэрию города Казани за поддержку таких инициатив.

Конечно, такой объект инфраструктуры требует от нас особого внимания в обслуживании, а от жителей — бережного отношения. Хотим отметить, что беговая дорожка не предназначена для проезда велосипедов, самокатов, колясок и прочих транспортных средств. Не стоит гулять по покрытию, если вы не собираетесь бегать: это опасно как для любителей бега, так и для пешеходов».

Поучаствовать в создании дорожки смогут и сами казанцы: один из слоев покрытия будущей дорожки будет изготовлен из переработанных автомобильных шин, которые можно будет сдать в рамках ежегодной акции регоператора УК ПЖКХ в специальные контейнеры в разных точках города. Акция по сбору автомобильных покрышек продлится до 7 апреля. собранные шины затем отвезут на специальный завод, где они будут переработаны в соответствии с требованиями к материалам подобных покрытий.

Обустройство дорожки планируют завершить к Казанскому марафону, который пройдет в столице Татарстана 3-4 мая. К слову, маршрут марафона проходит, в том числе, и через набережную Казанки, поэтому появление там нового покрытия станет не только проявлением заботы об участниках события, но и позволит обеспечить им более высокую скорость, а Казанскому марафону – помочь в установлении новых беговых рекордов.