Происшествия 1 февраля 2026 12:41

Из-за ДТП на въезде в Казань собралась пробка

На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП. В результате на данном участке дороги в сторону города собралась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По предварительной информации, на заснеженной дороге столкнулись легковые автомобили.

Фото: © «Яндекс.Карты»

Ранее Госавтоинспекция республики призвала жителей без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности не пользоваться личными автомобилями. В Казани продолжает действовать план «Буран», объявленный 30 января.

