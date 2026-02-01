Из-за ДТП на въезде в Казань собралась пробка
На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП. В результате на данном участке дороги в сторону города собралась большая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
По предварительной информации, на заснеженной дороге столкнулись легковые автомобили.
Ранее Госавтоинспекция республики призвала жителей без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности не пользоваться личными автомобилями. В Казани продолжает действовать план «Буран», объявленный 30 января.