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Из-за дорожных работ на Гвардейской перекрыто движение в сторону Аделя Кутуя
В Казани из-за дорожных работ, связанных со строительством Вознесенского тракта, перекрыт участок улицы Гвардейская. Движение будет ограничено с 21.30 до 6 утра, рассказали дорожные рабочие.
Чтобы объехать этот участок, автомобилям необходимо развернуться на перекресте у остановки «Сады» и следовать по улице Родины до Аделя Кутуя.
При этом общественный транспорт следует по своему прежнему маршруту.
Ранее сообщалось, что дорожное движение по первому участку Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы — откроется в октябре 2023 года. О том, как сейчас выглядит новая трасса и что еще осталось сделать рабочим, читайте в репортаже «Татар-информа».
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