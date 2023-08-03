Работы на первом участке Вознесенского тракта в Казани завершены на 94%

Дорожное движение по первому участку Вознесенского тракта в Казани — от улицы Гвардейская до проспекта Победы — откроется в октябре 2023 года. Об этом доложил мэру Казани Ильсуру Метшину заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«На полке генерального плана эта дорога находилась более 50 лет. Примечательна она тем, что на всем ее протяжении нет светофоров. То есть доехать из центра до М7 можно за 15-20 минут», — подчеркнул Метшин.

На сегодняшний день работы на объекте завершены на 94%. Всего на строительстве первого участка Вознесенского тракта ежедневно задействовано 155 рабочих и 97 единиц спецтехники. Всего на первый этап направлено 13,7 млрд рублей.

Длина первого участка составляет 3,8 километра. Вдоль шестиполосной магистрали рабочие построили три подземных перехода, установили 470 опор освещения и высадили около 6 тысяч деревьев.

«В подземных переходах все монолитные работы уже выполнены и ведутся отделочные работы внутри и снаружи переходов», — отметил Куляжев.

Также вдоль дороги проложили велодорожки, ливневки и тротуары, а для скоростного движения по магистрали возведены два тоннеля на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. Кроме того, с городской дорожной сетью новую магистраль связывают дополнительные съезды и местные проезды общей протяженностью 4,2 километра.

Сейчас рабочие укладывают верхние слои покрытия основной дороги, проводят отделочные работы в трех подземных переходах, прокладывают наружные сети электроснабжения и сети связи. Далее здесь установят дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов.