«Нужен был как воздух еще вчера»: когда откроют Вознесенский тракт в Казани

Первый участок Вознесенского тракта – от улицы Гвардейская до проспекта Победы – откроется в середине октября текущего года. Об этом сегодня доложил мэру Казани Ильсуру Метшину заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на месте строительных работ.

Куляжев рассказал, что длина первого участка составляет 3,8 километра. Для того чтобы обеспечить скоростное движение по магистрали, возведены два тоннеля на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы.

Вдоль шестиполосной магистрали рабочие построили три подземных перехода. «Все монолитные работы уже выполнены, и ведутся отделочные работы внутри и снаружи переходов», — отметил Куляжев.

С городской дорожной сетью новую магистраль связывают дополнительные съезды и местные проезды общей протяженностью 4,2 километра. Также вдоль дороги проложили велодорожки, ливневки и тротуары.

Уже установлено 470 опор освещения, рядом с трассой высадили около шести тысяч деревьев и свыше двух тысяч кустарников.

Сейчас рабочие укладывают верхние слои покрытия основной дороги, прокладывают наружные сети электроснабжения и сети связи. Далее здесь установят дорожные знаки и почти километр шумозащитных экранов.

Игорь Куляжев также отметил, что во время строительства на шести участках были построены временные объездные дороги общей длиной 1,7 километра для удобства местных жителей.

«Дорога позволяет развиваться Казани в этом направлении. Раньше это был район баз и производств, но сейчас будет развиваться как жилой микрорайон. Кроме того, магистраль будет дублировать Мамадышский тракт, который сейчас перегружен», – рассказал замглавы исполкома.

На сегодняшний день работы на объекте завершены на 94%. Всего на строительстве первого участка Вознесенского тракта ежедневно задействовано 155 рабочих и 97 единиц спецтехники. На первый этап проекта направлено 13,7 млрд рублей.

Дорогу протестировал сам Ильсур Метшин.

«Вы видите, как подошли к вопросу озеленения, – 6 тысяч крупноразмерных деревьев. Благоустроенные склоны, велосипедная инфраструктура по всей трассе. Вообще этот проект нужен был как воздух еще вчера, с учетом автомобилизации. На сегодняшний день это дорога жизни», – рассказал после поездки по новой дороге мэр.

Он отметил, что Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль Казани общей протяженностью 12 километров, на которой не будет ни одного светофора. То есть будет безостановочный проезд, который позволит за 15-20 минут доехать от центра города до М7.

«Второй участок тракта полным ходом строится, поэтому не за горами и полное открытие движение по Вознесенскому тракту до федеральной трассы М7», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что тракт даст стимул к развитию стагнирующей промышленной территории, через которую он проходит. В будущем здесь появятся новые жилые районы с социальной инфраструктурой. По его словам, здесь построят 6 школ, 20 детских садов, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и легкоатлетическим манежем, также благоустроят бульвары и скверы.

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»