С начала года число ДТП на мосту «Миллениум» выросло более чем вдвое

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С января по декабрь 2023 года количество ДТП на мосту «Миллениум» в Казани выросло более чем вдвое относительно аналогичного периода 2022 года.

По данным городской Госавтоинспекции, с января по 1 декабря 2023 года на мосту «Миллениум» произошло 7 ДТП, а за аналогичный период прошлого года – три.

В результате 11 человек получили травмы. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель был втрое ниже - трое пострадавших.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан потратит более 633 млн рублей на ремонт Миллениума. Исполнителю предстоит обновить 840 метров дороги в направлении от ул.Вишневского в сторону пр.Амирхана. Завершить ремонт запланировано до 23 октября 2024 года.

В свою очередь в ряде СМИ сообщают, что ремонт дорожного покрытия запланирован из-за роста числа ДТП. Однако, согласно данным городской Госавтоинспекции, мест концентрации ДТП на мосту в текущем году не зарегистрировано.

Добавим, что настоящее время на данном участке расположены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости».

Отметим также, что казанский Миллениум вошел в топ-3 живописных мостов в городах России. Опрос в соцсетях провел сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ. Миллениум понравился 11% участников голосования. Сооружение с пилоном в виде буквы «М» было сдано в канун тысячелетия Казани.