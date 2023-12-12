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Казанский Миллениум вошел в топ-3 живописных мостов в городах России
Миллениум в Казани вошел в топ-3 живописных мостов в городах России. Опрос в соцсетях провел сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.
На втором месте оказался Скайбридж в Адлерском районе Сочи — за него проголосовало 16% участников. Это длиннейший подвесной пешеходный мост на всей земле, заявленный в Книгу рекордов Гиннесса.
Миллениум понравился 11% участников голосования. Сооружение с пилоном в виде буквы «М» было сдано в канун тысячелетия Казани.
Также в десятку вошли Живописный мост в Москве (7%), Поющий мост в Муроме (6%), Мост влюбленных в Тюмени (5%), «Факел» в Салехарде (4%), Бугринский мост в Новосибирске (3%), «Красный дракон» в Ханты-Мансийске (2%), Американский мост в Ростове-на-Дону (1%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан потратит более 633 млн рублей на ремонт Миллениума.
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