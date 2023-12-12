Казанский Миллениум вошел в топ-3 живописных мостов в городах России

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Миллениум в Казани вошел в топ-3 живописных мостов в городах России. Опрос в соцсетях провел сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.

На втором месте оказался Скайбридж в Адлерском районе Сочи — за него проголосовало 16% участников. Это длиннейший подвесной пешеходный мост на всей земле, заявленный в Книгу рекордов Гиннесса.

Миллениум понравился 11% участников голосования. Сооружение с пилоном в виде буквы «М» было сдано в канун тысячелетия Казани.

Также в десятку вошли Живописный мост в Москве (7%), Поющий мост в Муроме (6%), Мост влюбленных в Тюмени (5%), «Факел» в Салехарде (4%), Бугринский мост в Новосибирске (3%), «Красный дракон» в Ханты-Мансийске (2%), Американский мост в Ростове-на-Дону (1%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан потратит более 633 млн рублей на ремонт Миллениума.