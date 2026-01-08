news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 января 2026 13:39

На автодорогах регионального значения работают 388 единиц снегоуборочной техники

Читайте нас в
Телеграм
На автодорогах регионального значения работают 388 единиц снегоуборочной техники
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На автомобильных дорогах регионального значения Татарстана сейчас задействованы 388 единиц снегоуборочной техники. Ночью обслуживание осуществляли 288 машин, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

За последние сутки для борьбы с гололедом и снежными заносами израсходовано:

  • 3 930 тонн песко-соляной смеси;
  • 86 тонн соли;
  • 5 тонн солевого раствора.

На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через реки происшествий не зафиксировано.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Водителей просят быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных дорогах Минтранс РТ рекомендует обращаться по телефону круглосуточной оперативной службы Министерства: (843) 291-91-91.

#Минтранс рт #уборка снега #региональные дороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Митрополит Кирилл возглавил рождественскую службу в Казанском соборе

Митрополит Кирилл возглавил рождественскую службу в Казанском соборе

7 января 2026
Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

7 января 2026