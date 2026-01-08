На автодорогах регионального значения работают 388 единиц снегоуборочной техники
На автомобильных дорогах регионального значения Татарстана сейчас задействованы 388 единиц снегоуборочной техники. Ночью обслуживание осуществляли 288 машин, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
За последние сутки для борьбы с гололедом и снежными заносами израсходовано:
- 3 930 тонн песко-соляной смеси;
- 86 тонн соли;
- 5 тонн солевого раствора.
На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через реки происшествий не зафиксировано.
На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Водителей просят быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных дорогах Минтранс РТ рекомендует обращаться по телефону круглосуточной оперативной службы Министерства: (843) 291-91-91.