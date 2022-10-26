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Общество
26 октября 2022  14:57

Из Высокогорского района в танковое училище Казани отправились 15 мобилизованных

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Из Высокогорского района в танковое училище Казани отправились 15 мобилизованных

15 высокогорцев, призванных из запаса, отправили сегодня в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, пишет газета «Высокогорские вести».

Пункт сбора мобилизованных граждан из Высокогорского района был организован в Доме культуры села Усады. 

Здесь высокогорцы прошли этап регистрации и выслушали напутственные слова от военного комиссара Александра Найденова. Также резервистам предложили горячий завтрак, которым они могли подкрепиться перед отправкой.

О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Как проходит отправка в городах и селах Татарстана — в материале «Татар-информа».

Фото: газета «Высокогорские вести».

#мобилизация
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