Из Высокогорского района в танковое училище Казани отправились 15 мобилизованных

15 высокогорцев, призванных из запаса, отправили сегодня в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, пишет газета «Высокогорские вести».

Пункт сбора мобилизованных граждан из Высокогорского района был организован в Доме культуры села Усады.

Здесь высокогорцы прошли этап регистрации и выслушали напутственные слова от военного комиссара Александра Найденова. Также резервистам предложили горячий завтрак, которым они могли подкрепиться перед отправкой.

О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Как проходит отправка в городах и селах Татарстана — в материале «Татар-информа».