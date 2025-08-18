Из Тукаевского района в зону СВО отправили 39-ю партию гуманитарной помощи

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Из Тукаевского района отправили уже 39-ю партию шефской помощи для участников специальной военной операции. Груз направят в Донецкую Народную Республику по пяти направлениям, где служат бойцы из Татарстана. Посылки не только доставляют в подразделения, но и передают лично военнослужащим, находящимся в краткосрочном отпуске.

Один из таких бойцов – военнослужащий с позывным Анчоус, более двух лет находящийся на передовой. Он отметил, что в этот раз земляки передали ему антидроновое устройство. По его словам, оно помогает вовремя заметить угрозу с воздуха и дает уверенность во время передвижений и подвоза продуктов.

Помимо этого, в очередной груз вошли маскировочные сети, продукты питания, медикаменты и генераторы. Отправка прошла из села Круглое Поле, доставкой займутся волонтеры и активисты района, которые регулярно выполняют эту миссию.

Заботу о бойцах проявляют и родственники военнослужащих. В инициативной группе «Пчелки» женщины плетут маскировочные сети, которые помогают укрывать технику и блиндажи. Среди них – матери и близкие участников СВО, которые признаются, что поддерживают защитников не только ради своих родных, но и ради всех ребят, находящихся на передовой.

«Мы очень долго думали, как назвать нашу группу. Решили остановиться на названии «Пчелки» – как труженики тыла, которые постоянно работают. И продолжаем трудиться до сих пор», – рассказала волонтер Любовь Заказчикова.

В инициативной группе отмечают, что действуют по принципу «Кто, если не мы» и ежедневно изготавливают до трех маскировочных сетей для участников СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.