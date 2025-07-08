Из Тукаевского района отправили 38-ю шефскую помощь бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Тукаевском районе продолжают оказывать помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Из поселка Новый в зону СВО отправили уже 38-ю по счету гуманитарную колонну. В составе груза – автомобили, квадрокоптеры, строительные материалы, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи.

На отправке присутствовали участники СВО, представители районного исполкома, волонтеры, активисты и неравнодушные жители. Груз, как и всегда, сформирован по заявкам бойцов.

«Это всегда приятно – получать вот эти вещи. Что бы там ни было, это – огромная помощь, – говорит военнослужащая с позывным Елка. – Хотелось бы сказать огромное спасибо. Благодарность всем тем людям, которые принимают в этом непосредственное участие, которые поддерживают наших бойцов».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Очень символично для меня, что колонна уехала именно в третью годовщину формирования нашего батальона "Алга". Это очень большая поддержка. Как и было сказано ранее: "Народ и армия – едины!". Вместе мы победим. Победа будет за нами!» – отметил военнослужащий с позывным Тэмпо.

Шефскую помощь направили сразу по нескольким маршрутам. О подробностях рассказал руководитель исполкома Тукаевского района Камиль Назмиев.

«В этот раз мы отправили груз для города Лисичанска и для города Рубежное – это наши подшефные города. По двум направлениям: в Донецк – в подразделение, где служат наши тукаевские ребята, и в Луганскую область – в Лисичанск».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев подчеркнул, что каждый такой конвой – это результат общей заботы жителей района о своих защитниках.

«Мы видели сегодня на платформе автомобили, мототехнику, другие материальные средства, продукты питания. Это ребятам непременно пригодится. Приезжая в отпуск, они всегда говорят огромные слова благодарности всем, кто занимается сбором и отправкой этих гуманитарных грузов», – отметил он.

Среди отправленных средств – генераторы, квадрокоптеры, обезболивающее «Нефопам» для бойцов БПЛА-подразделений. Все это – адресно, по конкретным заявкам.

«Мы отправили все в 430-й полк, именно БПЛАшникам, чтобы ребята могли эффективно работать, и чтобы было веселее идти к Победе», – рассказали активисты Валерий и Ирина Тигр. – Чтобы наши ребята скорее возвращались домой – с Победой».

Колонну с грузом проводили торжественно. Планируется, что помощь будет доставлена бойцам уже в ближайшие дни.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.