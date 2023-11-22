Из регионов ПФО Татарстан подал больше всех заявок на фестиваль «Театральное Приволжье»

От Татарстана в этом году на участие в окружном фестивале детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» поступила 381 заявка – республика стала лидером среди регионов, задействованных в мероприятии. Всего, сообщают организаторы фестиваля – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, на конкурс было подано более 1000 заявок.

«В этом году мы существенно расширили охват участников фестиваля. Ожидается, что в нем примут непосредственное участие около 3000 представителей театральных коллективов. Задействованы в том числе школьные театральные коллективы и театральные коллективы сельских домов культуры. Для обработки такого количества заявок будет проведена слаженная, усиленная работа экспертов. Отметим, что спектакли на фестиваль представлены поровну на русском и татарском языках», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Попробовать свои силы в театральном мастерстве среди других конкурсантов от республики в этом году решили коллективы со всех муниципальных районов региона, в том числе победитель прошлого сезона фестиваля – Детская татарская театральная студия «Апуш» и победитель регионального этапа – Народный театр имени Ашрафа Ахунова из Менделеевска.

Заявочная кампания на участие в региональном этапе V сезона «Театрального Приволжья» завершилась в ноябре. Стать участником фестиваля, по условиям конкурса, могут детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет и молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 35 лет. По нововведениям V сезона фестиваля, как ранее сообщал «Татар-информ» исключено участие профессиональных актеров в номинируемых постановках.

Региональные отборочные мероприятия в каждом регионе ПФО пройдут 20 декабря. Будут выбраны по две театральные студии из детских и молодежных театральных коллективов, которые поедут на окружной этап представлять свой регион. Он будет проходить в январе – феврале 2024 года, когда пройдут показы спектаклей-финалистов в регионах и муниципальных районах (в том числе онлайн), а также запланированы межрегиональные гастроли. Финал состоится в марте – апреле 2024 года: в формате видеотрансляции пройдет голосование регионов-участников за номинантов и определение победителей, набравших большее количество баллов.

Фестиваль «Театральное Приволжье» – это общественный проект ПФО, объединяющий театральное сообщество субъектов округа и стимулирующий интерес к театральному искусству, развитию творческого потенциала. Мероприятие проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, и ежегодно в нем участвуют около 400 театральных коллективов и 6 000 актеров.