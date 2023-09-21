Организаторы «Театрального Приволжья» рассказали о нововведениях для участников

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Окружной фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», проводящийся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО, открыл прием заявок на пятый сезон. До 15 ноября на сайте театральноеприволжье.рф творческие коллективы смогут подать заявку, к участию приглашаются любительские детские и молодежные труппы со всех регионов Приволжского федерального округа, в том числе из Татарстана.

«В прошлом сезоне Фестиваля “Театральное Приволжье” в региональном отборочном этапе от Татарстана принимали участие 11 театральных коллективов – это 340 молодых актеров. В этом году на V фестиваль детских и молодежных театральных коллективов “Театральное Приволжье” от Татарстана пока поступило только две заявки, но прием только объявлен, думаю, их будет больше», – рассказала «Татар-информу» окружной координатор фестиваля Руфия Оруджова.

В детских коллективах возраст юных актеров ограничен возрастом 6-17 лет включительно, в молодежных – 18-35 лет. В прошлом году, напомним, лучшим в номинации «Детские театральные коллективы» на фестивале «Театральное Приволжье» был признан спектакль «Волшебные сны Апуша» («Апушның тылсымлы төшләре») казанской детской театральной студии «Апуш». В постановке были задействованы 30 юных артистов в возрасте от 9 до 15 лет. Жюри признало ее лучшей среди спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа.

В этом году, отмечают организаторы, для коллективов-заявителей введен новый блок требований – критерии ограничения.

«С этого года в фестивале смогут принимать участие строго только непрофессиональные коллективы, то есть исключительно любительские. Мы полностью ограничили участие профессиональных актеров. Также введено ограничение на долю участников коллектива из числа ребят, которые обучаются на профильных специальностях. К тому же теперь они не могут играть в спектакле в главных ролях. Кроме того, теперь все заявки подаются только через сайт. Это максимально облегчит процедуру участия для всех желающих», – пояснила собеседница агентства.

Также регионам рекомендовано провести отбор в двухэтапном формате: заочный отбор видеоверсий спектаклей и очный с показами постановок на сцене по три в каждой номинации. Таким образом, в ноябре-декабре 2023 года в регионах округа состоятся серии показов спектаклей-участников фестиваля «Театральное Приволжье».

«Мы надеемся, что V сезон пройдет ярко и станет настоящим праздником для всех театралов Приволжского федерального округа. Желаю удачи участникам и приглашаю всех стать частью нашего творческого сообщества», – резюмировала Руфия Оруджова.