Из Пестрецов в зону СВО доставят два внедорожника, 20 тонн помощи и именных посылок

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

У здания Дома детского творчества собрались пестречинцы, чтобы помочь погрузить в машину «гуманитарку», собранную за две недели. Ее направят в зону СВО. О сборе необходимых товаров объявили 7 марта, пунктом приема выступает ДДТ. Принимающие фиксировали, кто, когда и что передал.

Первым в списке значится детский сад «Солнышко». В их коробках были консервы, средства гигиены, макаронные изделия, носки и сладости. Замыкает список с аналогичными товарами Татарско-Ходяшевская школа.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Помимо продуктов питания и одежды передали медикаменты, постельное белье и другие необходимые вещи. Некоторые принесли изделия, сделанные своими руками. Молодежный центр предоставил сухой душ, а Волонтерский корпус района – окопные свечи, окопные спички и маскировочные сети.

Всего собрали более 200 коробок разного объема, веса и размера. Также погрузили 1,5 тонны строительных материалов: лопаты, черенки, ножовки, бензопилы, гвозди и скобы.

За рулем большегруза – Эдуард Хисматуллин, именно он доставит посылку. Для него это уже не первая подобная поездка. В августе во время СВО погиб его сын Артур, поэтому как отец он хорошо знает, что значит переживать за своего ребенка: как он там, не холодно ли ему, не голодает ли. Память о сыне придает отцу героя сил, поэтому он помогает, несмотря на трудности и риски.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Дорога займет около двух дней, предстоит преодолеть примерно 1600 километров. Обстановка там непростая, но ради наших военнослужащих стоит постараться. Ребята очень ценят вашу помощь и благодарят всех», – поделился он.

В акции приняли участие и юнармейцы, среди которых был ученик 9 «А» класса Пестречинской первой школы Айнур Гусамов. Вместе с ним пришли еще трое одноклассников.

«Наши бойцы остро нуждаются в гуманитарной поддержке, теплой одежде и постоянной доставке пищи, поэтому важно участвовать в таких мероприятиях», – отметил юноша.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Не остались в стороне и родители школьников, в том числе Игорь и Елена Ионины. «В школьном чате предложили помочь с погрузкой. У нас было свободное время, и мы решили внести свой вклад. Это несложно – уделить полчаса на доброе дело», – сказал Игорь.

Собравшиеся выстроились в цепочку и быстро передавали коробки друг другу. Справились менее чем за полчаса.

«Хочу выразить огромную благодарность предприятиям, организациям района, «Серебряным волонтерам» и всем неравнодушным жителям. Пусть с этой партией гуманитарной помощи наши бойцы почувствуют частичку нашего тепла и поддержки», – подчеркнула заместитель руководителя исполкома района Марина Харитонова.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Всего отправят 10 тонн гуманитарного груза от района, 10 тонн именных посылок и два автомобиля «Шевроле Нива».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой