Из Пестречинского района проводили мобилизованных в Казанское танковое училище

Сегодня из Пестречинского района Татарстана проводили мобилизованных местных жителей, призванных из запаса. Сначала они отправятся в Казанское танковое училище, а затем будут распределены по другим пунктам, уточнили «Татар-информу» в администрации района.

Проводы были организованы в двух локациях: на центральной площади перед администрацией и в спортивном зале спортшколы.

Глава района Ильхам Кашапов обратился к мобилизованным, заверив, что район возьмет на себя заботу об их семьях, а им самим пожелал возвратиться живыми и здоровыми. Также бойцов благословили Алмаз хазрат Газимов из соборной мечети Пестрецов и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в селе Кулаево отец Александр Карпухин.

Среди мобилизованных оказался и организатор группы «Всё для фронта. Пестрецы» — спортивный тренер Александр Буздалов. Пестречинский волонтер занимался сбором гуманитарной помощи и пошивом аптечных подсумков. Также на базе спортклуба «Крепость» он проводил занятия по боевой подготовке.

Ранее Буздалов собирался отправиться добровольцем на специальную военную операцию, но получил повестку и теперь будет заниматься военной подготовкой в рядах мобилизованных.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.