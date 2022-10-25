В Пестрецах предприятия помогли активистам собрать провизию и одежду для мобилизованных

В Пестречинском районе предприятия, активисты и неравнодушные местные жители объединились для того, чтобы оказывать помощь мобилизованным. Представители предприятий и активные жители отчитываются о проделанной работе на заседаниях штаба по поддержке мобилизованных и их семей главе района Ильхаму Кашапову.

Всего на добровольной основе им удалось собрать экипировки, еды и одежды на более чем полмиллиона рублей. Например, ПК «Пестречинское РАЙПО» закупили для мобилизованных медикаменты и жгуты, а также направили 200 банок сгущенки в Казань Экспо. ООО «Тэмле», которое занимается производством чак-чака, приобрели 170 пар обуви для мобилизованных. А «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» выплатил своим сотрудникам, которых призвали по частичной мобилизации по 20 тысяч рублей на обмундирование и по 50 тысяч рублей как дополнительную финансовую помощь. Дополнительно их коллектив собрал больше 150 тысяч на неожиданные нужды для мобилизованных.

Пестречинка Ольга Семенова стала инициатором благотворительной акции, она начала вязать шерстяные носки для мобилизованных, позже к ней подключились односельчане. Её семья занимается овцеводством. Посоветовавшись с мужем, Ольга предоставила любительскому клубу «Йомгагым» при доме культуры 20 килограммов шерсти. Сельские жители, занимающиеся в клубе, собирались по вечерам и подготавливали шерсть к пряже.

«Когда в стране такая ситуация, мы не смогли остаться в стороне. Часть шерсти уже подготовили и раздали бабушкам, чтобы они уже у себя дома начали вязать носочки. Каждая рукодельница вкладывает душу в свои изделия», – поделилась Ольга Семенова.

А спортивный тренер, организатор группы «Всё для фронта. Пестрецы» Александр Буздалов доложил главе района о том, что уже удалось закупить радиостанции и отвезти их мобилизованным в Казань Экспо.

«Продолжаем работу по сбору гуманитарной помощи и по пошиву аптечных подсумок. Сейчас мы остро нуждаемся в рюкзаках для мобилизованных – в России, к сожалению, их уже негде купить», – поделился волонтер Александр Буздалов.

Одна из активисток из села Шали Пестречинского района рассказала о том, что ее просьба о помощи для мобилизованных получила большой отклик в социальных сетях.

«Мне, как и всем остальным, очень хотелось помочь ребятам. В одной из социальных сетей я получила большое внимание от сельчан и они стали присылать деньги, всего удалось собралось 70 тысяч рублей. На эти средства мы закупили материал и начали шить балаклавы», – рассказала Гелюса Мифтиева.

Она также поделилась тем, что центральная районная больница смогла предоставить дополнительный материал для пошива балаклав.

«Из этой ткани мы раскроили 30 штук теплых флисовых толстовок. Дополнительно еще приобрели 50 метров флиса для пончо. На сегодняшний день нам недостаточно рабочей силы: именно тех людей, кто умеет шить», дополнила она.