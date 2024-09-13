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Общество 13 сентября 2024 14:39

Из Нижнекамска жителям Курской области отправили 1,5 тонны гумпомощи

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Из Нижнекамска жителям Курской области отправили 1,5 тонны гумпомощи
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарного груза, она предназначается пострадавшим жителям Курской области. В машину погрузили средства гигиены, продукты питания и одежду. За погрузкой следила наша съемочная группа.

С утра волонтеры спешно грузят в кузов газели упаковки мясных консервов, коробки с крупами и макаронами. В составе гуманитарного груза много средств гигиены — влажные салфетки, туалетная бумага, твёрдое и жидкое мыло.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас жителям Курской области стараются помочь всей страной, Нижнекамск тоже участвует в этой благотворительной миссии.

«Сегодня мы отправляем груз для жителей Курской области в состав груза вошли продукты питания, одежда средства личной гигиены», — говорит руководитель «Молодой гвардии» Нижнекамска Татьяна Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Собирали гумпомощь горожане и промпредприятия Нижнекамска.

«Газель сейчас отправится в Казань на склад. Там будет формироваться фура и гумпомощь отправится в скором времени», — отметила Орлова.

Сбор необходимых вещей для пострадавших жителей Курской области ведется в постоянном порядке, вещи можно приносить в местное отделение партии «Единая Россия», по адресу: улица Студенческая, дом №9. Там же принимают вещи и посылки для бойцов спецоперации.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

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#Курская область #гуманитарная помощь #Татарстан
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