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Из Нижнекамска жителям Курской области отправили 1,5 тонны гумпомощи
Из Нижнекамска отправили очередную партию гуманитарного груза, она предназначается пострадавшим жителям Курской области. В машину погрузили средства гигиены, продукты питания и одежду. За погрузкой следила наша съемочная группа.
С утра волонтеры спешно грузят в кузов газели упаковки мясных консервов, коробки с крупами и макаронами. В составе гуманитарного груза много средств гигиены — влажные салфетки, туалетная бумага, твёрдое и жидкое мыло.
Сейчас жителям Курской области стараются помочь всей страной, Нижнекамск тоже участвует в этой благотворительной миссии.
«Сегодня мы отправляем груз для жителей Курской области в состав груза вошли продукты питания, одежда средства личной гигиены», — говорит руководитель «Молодой гвардии» Нижнекамска Татьяна Орлова.
Собирали гумпомощь горожане и промпредприятия Нижнекамска.
«Газель сейчас отправится в Казань на склад. Там будет формироваться фура и гумпомощь отправится в скором времени», — отметила Орлова.
Сбор необходимых вещей для пострадавших жителей Курской области ведется в постоянном порядке, вещи можно приносить в местное отделение партии «Единая Россия», по адресу: улица Студенческая, дом №9. Там же принимают вещи и посылки для бойцов спецоперации.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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