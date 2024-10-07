Из Нижнекамска в зону СВО отправили 22 тонны помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Двадцать две тонны шефской помощи отправили из Нижнекамска в зону спецоперации. Бойцы получат именные посылки, теплую одежду, медикаменты, стройматериалы, мотоцикл и два «УАЗика» — технику, которая сейчас на передовой очень нужна.

«Поддержка нужна. Когда человек чувствует, что там, беспокоится — и думает и реальными делами. Это очень поддерживает. Победа будет за нами. Давайте, ребята. Мы с вами», — заявил волонтер Ришат Султанов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Эти слова можно прочесть на каждой посылке. Собирали их всем Нижнекамским районом.

«Помогать надо постоянно и регулярно. Нужны стройматериалы по всему фронту. Все ранее возили, сейчас новые позиции. Фронт в движении. Надо помогать постоянно стройматериалами», — рассказал заместитель Союза добровольцев Донбасса Олег Есипов.

Помощь будет доставлена в 21 подразделение. На линию фронта она отправилась в сопровождении волонтеров из «Боевого братства» и Союза добровольцев Донбасса.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру