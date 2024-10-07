Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Нижнекамска в зону СВО отправили 22 тонны помощи
Двадцать две тонны шефской помощи отправили из Нижнекамска в зону спецоперации. Бойцы получат именные посылки, теплую одежду, медикаменты, стройматериалы, мотоцикл и два «УАЗика» — технику, которая сейчас на передовой очень нужна.
«Поддержка нужна. Когда человек чувствует, что там, беспокоится — и думает и реальными делами. Это очень поддерживает. Победа будет за нами. Давайте, ребята. Мы с вами», — заявил волонтер Ришат Султанов.
Эти слова можно прочесть на каждой посылке. Собирали их всем Нижнекамским районом.
«Помогать надо постоянно и регулярно. Нужны стройматериалы по всему фронту. Все ранее возили, сейчас новые позиции. Фронт в движении. Надо помогать постоянно стройматериалами», — рассказал заместитель Союза добровольцев Донбасса Олег Есипов.
Помощь будет доставлена в 21 подразделение. На линию фронта она отправилась в сопровождении волонтеров из «Боевого братства» и Союза добровольцев Донбасса.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»