Из Нижнекамска в зону СВО отправилась очередная группа контрактников

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня из Нижнекамского военкомата на службу отправилась очередная группа военнослужащих-контрактников. Добровольцев провожали традиционно — с напутственными словами от военкома и представителей духовенства. Конечно, наиболее значимыми для новобранцев стали слова родных и близких.

Руслана на контактную службу проводила большая семья — мать, жена, дети. У 43-летнего мужчины нет боевого опыта, только срочная служба, но он решил отправиться в действующую армию. По его словам, причина — Родина зовет.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Решил для себя, решил и решил... Почему? Решил так, мне так надо для себя», — немногословно заметил он.

Группа из десяти человек отправится на подготовку, а затем уже бойцов распределят по местам службы. Среди высоких мужчин в этом строю особенно бросалась в глаза миниатюрная девушка в светлой одежде.

Гульшат — медсестра с восьмилетним стажем. «А я не из тех, кому страшно, всё понимаю. Есть моменты: дрожь, переживание, но ничего, с нами Бог, мы справимся», — заявила она.

«Очень боевая, волнительно очень, переживаем, тяжело», — прокомментировала ситуацию Кристина Нестерова, коллега Гульшат.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С речами выступили военком Нижнекамска, ветераны боевых действий и представители духовенства.

«[Желаю] отличных командиров, чтобы они вас любили как своих детей, ценили вас», — сказал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

С начала года на контрактную службу из Нижнекамска отправилось более 450 человек. Половина из них записалась в армию за последние три месяца. Сейчас при заключении контракта в Татарстане предусмотрена единовременная выплата в размере до 2 млн рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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