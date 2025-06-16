Из Нижнекамска в Лисичанск и Рубежное отправили более 60 тонн гуманитарного груза

Накануне из Нижнекамска в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное направили более 60 тонн гуманитарной помощи. Груз включает строительные материалы для восстановления объектов инфраструктуры, мебель, питьевую воду, медицинские средства и предметы первой необходимости.

Отдельная партия шефской помощи адресована военнослужащим. В зону проведения специальной военной операции отправлены автомобили, тактические аптечки, генераторы, бензопилы, теплое белье и другие средства обеспечения.

Переданы также индивидуальные посылки, собранные в ответ на поступившие в адрес администрации обращения бойцов.

Организацию и сбор помощи обеспечили меценаты, предприниматели, администрация Нижнекамского района, волонтеры и обычные жители города.

Отправка помощи координировалась оперативным штабом.

Ранее в своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – заявил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (к началу весны 2025 года – прим. Т-и)», – заметил он.