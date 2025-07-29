Из Нижнекамска отправили специальный груз для инструкторов школы операторов БПЛА

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Микросхемы, пластиковые заготовки, паяльники и наборы инструментов – такой гуманитарный груз отправили из Нижнекамска на тренировочный полигон для инструкторов и курсантов школы операторов беспилотников. Отправку организовали представители Союза ветеранов СВО и волонтеры пункта сбора на ул. Строителей, 2в.

По словам заместителя председателя Союза ветеранов СВО Владимира Чермакова, бойцы на полигонах самостоятельно собирают дроны из подручных материалов, включая старые чипы от бытовой техники и детали, распечатанные на 3D-принтере. Например, здесь изготавливаются устройства для сброса снарядов и капсулы для доставки лекарств.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Военные действия вышли на новый уровень: теперь многое решают беспилотные аппараты. Мы стараемся поддерживать тех, кто обучается управлению и сборке дронов», – отметил Владимир Чермаков.

Обучение включает не только управление БПЛА, но и точечную доставку медикаментов, продовольствия, воды и другие задачи. В числе инструкторов – уроженцы Нижнекамска.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме технической помощи, в пункте сбора продолжается производство маскировочных сетей и заготовка витаминизированных чайных наборов. Волонтеры сушат малину, смородину, крыжовник и вишню – готовят полезные чаи, которые согреют бойцов в полевых условиях.

«Сейчас особенно нужны сезонные продукты для приготовления сухих супов, а также материалы для изготовления сетей и другого снаряжения», – рассказала волонтер Мария Кахраман.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сбор помощи продолжается по адресу: ул. Строителей, 2в.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.