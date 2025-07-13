Из Нижнекамска отправили более 20 тонн помощи бойцам СВО

Из Нижнекамска отправили более 20 тонн помощи участникам специальной военной операции. Фуры с грузом направятся сразу в несколько точек – от Курска до Херсона.

В машинах находятся именные посылки, строительные материалы, запчасти и колеса для автомобилей, маскировочные сети, эвакуационные тележки, предметы быта. Кроме того, бойцы получат «УАЗ», мотоцикл и генераторы, которые особенно востребованы на передовой.

Помощь была собрана общими усилиями – к процессу присоединились предприниматели, волонтеры, родные военнослужащих и просто неравнодушные нижнекамцы.

«Большая благодарность всем за участие в этом благом деле! Наша поддержка не только помогает в службе, но и придаёт бойцам больше сил и веры в себя!» – отметил руководитель исполкома Радмир Беляев.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале марта, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.