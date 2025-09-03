Из Нижнекамска на передовую отправили более 40 тонн гуманитарной помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Из Нижнекамска в зону СВО отправились две фуры и одна газель с гуманитарным грузом весом свыше 40 тонн. В него вошло все необходимое для бойцов: продукты, медикаменты, транспорт, стройматериалы и маскировочные сети.

«Десятки ОСП-плит понадобятся нашим бойцам для укрепления блиндажей. А этот квадроцикл цвета хаки – для перевозки раненых и доставки продовольствия. Все приобретено на средства, собранные в рамках нашего телемарафона, а также на пожертвования Армейскому братству», – отметил руководитель общественной организации «Армейское братство» Олег Захаров.

Он подчеркнул, что помощь продолжается: «Сейчас будем копить средства и приобретать оборудование, которое более необходимо для ребят».

В составе груза также – мотоцикл для Авдеевского направления. Его подготовил и предоставил автокомплекс «Рикс центр». Сбором и формированием партии занимался «Союз ветеранов СВО», который ежемесячно отправляет помощь по заявкам самих бойцов.

«Буквально неделю назад я приехала с зоны СВО. Отвозили гуманитарный груз и машину специально для бойцов. Ребята все скучают по дому, уже устали, конечно. Но встречали приветливо, добродушно, с блеском светлым в глазах. Очень много просят масксети – это расходный материал, особенно при переезде на другую позицию», – рассказала руководитель гуманитарного пункта «Союз ветеранов СВО» Мария Кахраман.

Большой вклад продолжают делать и другие гуманитарные пункты Нижнекамска. Помощь уходит на фронтовые линии от Курска до Херсона, поддерживая добровольческие подразделения, контрактников и мобилизованных.

«Раз в месяц у нас уходит минимум одна фура. В этом месяце в целом будет три фуры. Логистика уже налажена: люди знают, что могут привезти груз, и он будет доставлен», – отметил заместитель председателя Союза добровольцев Донбасса Олег Есипов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

