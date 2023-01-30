Из Нижнекамска мобилизованным отправили одежду, спальники и тепловизоры

Из Нижнекамска мобилизованным, участвующим в специальной военной операции на Украине, отправили помощь. Груз включает спальники, одежду и инструменты, а также тепловизоры, горелки, рации и другое нужное оборудование.

Большую партию помощи для бойцов собрала группа активных горожан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин.

«Отозвался на просьбу активистов помочь с перевозом гуманитарной помощи. Нижнекамцы, как и многие другие россияне, демонстрируют примеры патриотизма и солидарности. Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в сборе. Ваш вклад в общее дело неоценим! Будем и дальше сообща помогать нашим парням. Лично проконтролирую доставку груза до места», — написал он.

Директор АНО «Нижнекамский волонтерский центр» Булат Аюпов рассказал «Татар-информу», что с начала спецоперации собрано около 30 тонн помощи. Открыты 13 пунктов сбора, также работает сайт по оказанию помощи военнослужащим.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Частичная мобилизация в стране началась 21 сентября, о ее завершении было объявлено 28 октября. С учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.