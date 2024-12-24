Из Менделеевского района отправлено более 190 тонн помощи бойцам с начала СВО

В Менделеевском районе продолжается поддержка бойцов спецоперации. С начала СВО на передовую отправлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Общая сумма составила 105 млн рублей. Такие данные на итоговой пресс-конференции в «Татар-информе» привел глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Кроме того, по информации спикера, для ветеранов СВО обеспечена реабилитация в санатории «Ижминводы — Шифалы Су».

«Также мы завершили первый этап Аллеи славы. Там вместе с родственниками участников специальной военной операции высадили голубые ели в память о погибших, к сожалению, бойцах. Вторым этапом будем реконструировать наш памятник. Памятник, посвященный воинам СВО, Афагана и Чечни появится в обновленном формате в 2025 году», — сообщил Беляев.

В Менделеевске сегодня работает штаб гуманитарной помощи «Мы вместе», организованный женами участников спецоперации. Они объединили вокруг себя множество людей, готовых вести работу по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, сухого душа, выпечке домашнего печенья и приготовлению супов и многого другого. В октябре этого года глава района лично доставил в зону СВО гуманитарный груз.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 2025 год в Менделеевске объявлен Годом равных возможностей.

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