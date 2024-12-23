2025 год в Менделеевске объявлен Годом равных возможностей

2025 год в Менделеевске пройдет под знаком равных возможностей. Об этом на деловом понедельнике объявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Следующий год мы объявляем Годом равных возможностей. Сегодня, повышая благоустроенность города, мы обращаем внимание на то, чтобы уличные пространства были доступны для всех жителей. Летом совместно с проектом от госкорпорации «ВЭБ.РФ» и «Яндекса» «Гостеприимный город» наши волонтеры обошли самые востребованные маршруты и сделали отметки, что можно улучшить», — отметил он.

По словам мэра, все взято в работу. «Важно работать с мужественными детьми, чтобы они имели возможность счастливого детства — выходить во двор, играть со сверстниками, заниматься спортом», — сказал глава района.

На данный момент завершается 2024 год, который в Менделеевском районе прошел под знаком комфортной городской среды.

«Мы иначе взглянули на многие городские процессы: особенно в части цифровизации и озеленения. Раньше эти направления в развитии малого города были немыслимы, а сегодня это наша реальность — работает служба озеленения, которая отвечает не просто за посадку деревьев и цветов, а создает новое пространство, преобразуя территорию при помощи растительности. Цифровизация позволила нам начать переоснащение остановок, заменять их на умные остановки, позволяющие следить за движением общественного транспорта, новые и комфортные. Вскоре заработает система мониторинга состояния уличной дорожной сети», — отметил Беляев.

Он выразил уверенность, что жители почувствуют улучшения в вопросе уборки и содержания дорог уже в ближайшее время. Также, по словам главы района, большим подспорьем в деле обеспечения безопасности стало расширение сети камер видеонаблюдения.

Продолжилась большая работа, начатая в предыдущие годы, — по нанесению муралов на жилые дома, строительству нового этапа велопешеходной сети, освещению улиц. Только в этом году было установлено более 100 опор освещения.

«Историческим событием стало открытие первого благоустроенного пляжа. Сейчас это востребованное современное пространство, я рад видеть, как жители и его активно осваивают», — заключил Радмир Беляев.