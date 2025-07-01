Из Менделеевска на передовую отправили 25 тонн шефской помощи

В День ветеранов боевых действий Менделеевск передал участникам специальной военной операции очередной важный груз – 25 тонн шефской помощи. Здесь всё, что может понадобиться бойцам на передовой: маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, вода, а также личные посылки и техника.

Особое внимание уделено транспортным средствам. На фронт отправились внедорожники «УАЗ», «Нива» и три мотоцикла, один из которых с коляской. Помимо этого, в груз вошли антидроновые одеяла и строительные материалы.

«Груз отправляем в символичный день – в День ветеранов боевых действий. В посылках всё самое необходимое – многое из того, что просили сами бойцы. Это и техника, и бытовые нужды. Благодарю всех менделеевцев, волонтеров и предприятия, кто не остается в стороне», – отметил руководитель исполкома района Роберт Искандаров.

Сбор помощи стал делом всего города: участие в нем приняли волонтеры, обычные жители и коллективы местных предприятий. Каждый вложил частичку заботы в коробки, ящики, письма и пожелания, заявили в районной администрации.

Груз отправился в путь и уже через несколько дней будет доставлен на передовую, чтобы поддержать бойцов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.