«Герои нашего времени»: в Казани наградят волонтеров, помогающих бойцам СВО

13 декабря в казанском IT-парке им.Б.Рамеева наградят обладателей премии «Герой нашего времени» и подведут итоги «Форума маленьких героев». Ее лауреатами в том числе стали добровольцы, которые оказывают помощь жителям новых регионов и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Церемония пройдет в рамках молодежного форума «Наш Татарстан». Сквозной темой премии станет освещение подвигов Героев России, добровольцев Татарстана, участвующих в оказании помощи населению новых территорий РФ, и жителей республики, которые вносят свой вклад победу России в СВО.

Победителей назовут по четырем номинациям, из которых две — новые:

— «Юный герой» — для ребят в возрасте до 17 лет, которые совершили героические поступки;

— «Герой нашего времени» — среди людей от 18 лет;

— «Добровольцы Татарстана» — участниками которой стали волонтеры, оказывающие поддержку жителям новых регионов;

— «Гуманитарная помощь» — победителя определят среди организаций, районов, органов власти либо высших образовательных учреждений, помогающих новым регионам и военнослужащим.

Среди лауреатов — житель Набережных Челнов Валерий Тигр, продавший свое имущество после начала спецоперации и занявшийся поддержкой мобилизованных татарстанцев и их семей. Второй лауреат — житель Мамадыша Юрис Шакуров, который изготавливает бани на колесах для участников СВО.

Одним из «героев нашего времени» признан Виктор Стрижко, который, несмотря на проблемы с сердцем, кинулся в ледяную воду и спас женщину, провалившуюся под лед. Награжден будет и полицейский из Бугульмы Рустам Сафин, который спас пожилую женщину из горящего дома.

Среди юных героев — 15-летний Егор Белов, который передал на поддержку участников СВО 13 тыс. рублей и проводит сборы средств для легендарного штурмового батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР; семиклассник Степан, которому удалось спасти щенков, привязанных к вагону поезда.

Кроме того, будут награждены родители 17-летнего Даниля Ахметгалиева Ильнур и Людмила. Юноша ценой своей жизни спас утопающую девочку из реки в Кукморском районе.

Перед церемонией вручения премии будет организована программа с квестом для юных героев, а также встреча с участником специальной военной операции.

Организатором премии и форума выступает Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.