Из Лаишевского района на учебный полигон в Казань отправилась новая группа мобилизованных

Сегодня из Лаишевского района на учебный полигон в Казань отправилась еще одна группа мобилизованных граждан. Проводить в Лаишевский техникум призванных из резерва жителей пришли глава района, военный комиссар, священнослужители, родные и близкие.

Военком Александр Афанасьев рассказал, что ребята отправляются на сборный пункт в «Казань Экспо». В течение месяца мобилизованные будут проходить обучение. Афанасьев призвал их очень серьезно отнестись к этой задаче. «Эта учеба позволит вам сберечь себя. После месяца обучения вы пойдете охранять или восстанавливать завоеванные территории», — отметил он.

Он также поблагодарил мобилизованных жителей за патриотизм и смелость. «Вам еще раз огромное спасибо за понимание. Вы те, кто осознал, что над нашей страной нависла глобальная угроза. Вы — лучшие из нашего района! Вы — настоящие мужики», — сказал военком.

Глава района Ильдус Зарипов также процитировал старую мудрую пословицу: «Тяжело в учении — легко в бою». «Помните, здесь вас всегда ждут! Надо стараться вернуться живыми и здоровыми. Ваши семьи мы будем поддерживать», — заверил глава.

Жена одного из мобилизованного пожелала мобилизованным крепкого здоровья, бодрого духа. «Мы, жены, дети, все ваши родные, ждем вас с победой», — сказала она.

Затем один автобус с лаишевцами направился на место обучения. Его провожали бурными аплодисментами, флагами. Вслед уезжающим мужчинам кричали теплые слова, призывы поскорее возвращаться домой. На защиту Родины сегодня ушли около сорока мобилизованных.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сын военкома Лаишевского района ушел добровольцем на фронт.