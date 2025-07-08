Из Кукмора на передовую отправили очередную фуру со стройматериалами
С первых дней специальной военной операции военнослужащие ощущают потребность в поддержке. На передовой ежедневно необходимы продукты, медикаменты, одежда и строительные материалы. Жители Кукморского района не остаются в стороне – регулярно формируют и отправляют крупные партии гуманитарной помощи.
«Ребята воюют за нас, и им нужно помогать», – говорят местные жители.
Мастер Даниил Хурамшин рассказывает, что только их команда отправила уже около пяти фур.
«К нам приезжают представители воинских частей, оставляют конкретные заявки. Мы работаем строго по ним – учитываем и размеры одежды, и специфику запроса. Сейчас, например, грузим необрезную доску – "пятидесятку", специальную сетку, два поддона ОЗБ. Всё это бойцам нужно на передовой», – поясняет он.
Как отмечают волонтеры, особенно важна отправка строительных материалов. Бойцы используют их для возведения блиндажей и укреплений, которые становятся защитой от вражеских ударов и сохраняют жизни.
Волонтеры признаются: самой ценной наградой для них остается благодарность от бойцов. Видеообращения, присланные с передовой, мотивируют продолжать работу.
«Огромное спасибо всем, кто поддерживает и ждет нас дома. Победа будет за нами!» – говорят бойцы.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.
«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.