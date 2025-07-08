Из Кукмора на передовую отправили очередную фуру со стройматериалами

Фото предоставлено Адилей Шакировой

С первых дней специальной военной операции военнослужащие ощущают потребность в поддержке. На передовой ежедневно необходимы продукты, медикаменты, одежда и строительные материалы. Жители Кукморского района не остаются в стороне – регулярно формируют и отправляют крупные партии гуманитарной помощи.

«Ребята воюют за нас, и им нужно помогать», – говорят местные жители.

Мастер Даниил Хурамшин рассказывает, что только их команда отправила уже около пяти фур.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«К нам приезжают представители воинских частей, оставляют конкретные заявки. Мы работаем строго по ним – учитываем и размеры одежды, и специфику запроса. Сейчас, например, грузим необрезную доску – "пятидесятку", специальную сетку, два поддона ОЗБ. Всё это бойцам нужно на передовой», – поясняет он.

Как отмечают волонтеры, особенно важна отправка строительных материалов. Бойцы используют их для возведения блиндажей и укреплений, которые становятся защитой от вражеских ударов и сохраняют жизни.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Волонтеры признаются: самой ценной наградой для них остается благодарность от бойцов. Видеообращения, присланные с передовой, мотивируют продолжать работу.

«Огромное спасибо всем, кто поддерживает и ждет нас дома. Победа будет за нами!» – говорят бойцы.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой