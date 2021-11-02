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Ру Тат
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Транспорт
2 ноября 2021  13:45

Из казанских трамваев и троллейбусов во время рейда высажено 26 пассажиров без масок

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В казанских трамвая и троллейбусах продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Так, сегодня ревизоры проверили около 60 единиц подвижного состава в утренний час пик. По его итогам 26 пассажиров попросили покинуть общественный транспорт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. 

Всего, как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», было выявлено 85 пассажиров без масок, 59 из них надели маски после замечания проверяющих. 

По данным предприятия, всего за минувшие две недели в электротранспорте Казани было выявлено 543 пассажира без масок. 264 человека были вынуждены покинуть транспорт.

Рейды будут продолжены в ежедневном режиме, отметили на предприятии. 

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 30 октября по 7 ноября включительно в Татарстане действуют жесткие антиковидные меры. Эти дни по всей стране объявлены нерабочими согласно указу Президента РФ Владимира Путина.

#рейды #масочный режим #пассажиры #Метроэлектротранс
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