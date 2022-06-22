Из Казани запустят ретропоезд П-36 до Йошкар-Олы

Ретропоезд П-36 планируют запустить из Казани к новогодним праздникам. В четвертом квартале этого года паровоз прибудет из Нижнего Новгорода. Об этом сообщил журналистам генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«В конце этого года должен вернуться с капитального ремонта пассажирский паровоз. К этому времени планируем отработать вопросы, связанные с пассажирскими вагонами, чтобы это был стилизованный ретромаршрут. Постараемся к новогодним праздникам, к Рождеству запустить такой паровоз», – рассказал спикер.

Ахметшин добавил, что паровоз, который прибудет в Казань в четвертом квартале 2022 года, – пассажирского типа. «Он позволит доехать до Йошкар-Олы без дополнительных дозаправок со скоростью пассажирского поезда. Запас хода у П-36 около 300 километров», – отметил он.

По словам гендиректора компании, ретропоезд будет ходить круглогодично. «Паровоз базируется в Нижнем Новгороде, работать будет на всем полигоне Горьковской железной дороги», – подчеркнул он.

П-36 (паровоз 36-го типа) – советский магистральный пассажирский паровоз, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. Он мог эксплуатироваться на большинстве советских железных дорог. И это последний выпущенный в СССР пассажирский паровоз.

Из Казани в Свияжск сегодня запустили ретропоезд на паровой тяге. А с 1 июля будут организованы регулярные автобусные маршруты от острова-града Свияжск до железнодорожной станции Свияжск, о чем сообщал «Татар-информ».