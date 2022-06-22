Из Казани в Свияжск запустили ретропоезд на паровой тяге

Из Казани в Свияжск сегодня запустили ретропоезд на паровой тяге. Паровоз в свое время получил прозвище «Лебедянка», а его конструкторы были удостоены Сталинской премии, рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Пригородная пассажирская компания „Содружество“ совместно с туристической компанией Казани разработала такой тур. Первую поездку мы организовали 19 июня до станции Васильево. А сегодня, 25 июня и 2 июля будет организована поездка до станции Свияжск», — сообщил спикер.

Черемнов уточнил, что туристы от станции Казань-1 едут до станции Свияжск, а затем пересаживаются в комфортабельные автобусы и уже на них доезжают до острова-града, где могут осмотреть местные достопримечательности.

«Во главе состава идет паровоз 1953 года выпуска, его номер — 3095. Скорость поезда составляет не более 50 км/ч. К паровозу прицеплены вагоны электропоезда. Они забрендированы под исторические даты, связанные с развитием железной дороги и Татарстана в целом», — отметил он.

По словам замначальника ГЖД по территориальному управлению, в пути следования для пассажиров запланирована развлекательная программа, рассчитанная как на взрослых, так и на детей.

Черемнов подчеркнул, что первая поездка до станции Васильево получила много положительных отзывов. «Судя по заявкам, видим, что потребность в таких ретротурах есть. Дальше будем прорабатывать с туроператором подобные туристические поездки. В наших планах — несколько таких туров», — заметил он.

По случаю запуска ретропоезда по маршруту Казань-1 — станция Свияжск — остров-град Свияжск на железнодорожной платформе для пассажиров организовали концертную программу, а также фотосессию на фоне паровоза и в кабине машиниста.

Паровоз носит имя бывшего машиниста, Героя Социалистического труда Бориса Стрижова.

Паровоз Л (Л — в честь конструктора Льва Лебедянского, до 1947-го — П, «Победа») — советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны и выпускавшийся с 1945 по 1955 год. Один из лучших и массовых советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог страны. За это его разработчики и были награждены Сталинской премией. Неофициальные прозвища — «Лебедянка» и «Лебедь».