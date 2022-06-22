Регулярные автобусные рейсы от ж/д станции Свияжск до острова-града запустят в июле

В Татарстане с 1 июля будут запущены регулярные автобусные маршруты от острова-града Свияжск до железнодорожной станции Свияжск. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Расписание поездов и автобусов будет связано. Интервал на пересадку составит десять минут. То есть можно будет спокойно добраться на электропоезде до станции Свияжск, пересесть на автобус и доехать до острова-града и всех населенных пунктов, которые будут по пути», — рассказал спикер.

Ахметшин уточнил, что всего будет организовано шесть рейсов в одну сторону и столько же в другую. Он подчеркнул, что маршрут заработает при поддержке руководства Зеленодольского района.

«Автоперевозчики считали этот участок убыточным, поэтому мы запускали „ПАЗик“, но это достаточно дорогостоящий автобус. Плюс приходилось водителей привозить из Казани. Всё это накладывалось на себестоимость поездки. Сейчас будет работать Зеленодольское АТП», — отметил руководитель пригородной пассажирской компании.