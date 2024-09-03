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Новости Татарстана и Казани
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Из Казани вывезли 103,6 тыс. м³ отходов в последние дни августа
С 26 по 30 августа из Казани вывезли 103 639 м³ твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ». Уточняется, что из этого объема 866 м³ отходов – из желтых сеток для раздельного сбора.
Также в управляющей компании добавили, что за вышеупомянутый период в столице РТ было зачищено 11 668 м³ крупногабаритного мусора, а еще отобрано 60 тонн вторсырья.
Ранее сообщалось, что из-за роста потребления за последние 15 лет объем ежедневно вывозимого мусора в Казани вырос на тысячу кубометров.
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