Из Казани вывезли 103,6 тыс. м³ отходов в последние дни августа

С 26 по 30 августа из Казани вывезли 103 639 м³ твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ». Уточняется, что из этого объема 866 м³ отходов – из желтых сеток для раздельного сбора.

Также в управляющей компании добавили, что за вышеупомянутый период в столице РТ было зачищено 11 668 м³ крупногабаритного мусора, а еще отобрано 60 тонн вторсырья.

Ранее сообщалось, что из-за роста потребления за последние 15 лет объем ежедневно вывозимого мусора в Казани вырос на тысячу кубометров.