Чекашов: Без разумного потребления Казань окружит ожерелье мусорных полигонов

Из-за роста потребления за последние 15 лет объем ежедневно вывозимого мусора в Казани вырос на тысячу кубометров. Об этом во время пикника «Политкухни» месте с ведущей подкаста Алиной Гималтдиновой заявил депутат Казанской городской Думы IV созыва, гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

«И если сейчас мы не задумаемся об умеренном потреблении, то Казань будет окружена ожерельем полигонов. Мы этого не желаем как минимум нашим детям», — отметил он.

Чекашов отметил, что чистота и экологичность города начинается с каждого из его жителей. «Начав с сортировки мусора дома, мы придем к тому, что город будет без отходов», — уверен спикер.

Кроме того, депутат, который также является председателем комиссии молодежной культуры и спорта, рассказал об итогах работы молодежного парламента при Казгордуме, инициативах его участников.

«Результатом этого является открытие и ремонт подростковых клубов, спортивных объектов. Молодежь, которая была 20 лет назад и сейчас, — это две совершенно разные конструкции. Если раньше молодежь ходила с сигаретами, то сейчас почти все занимаются спортом», — подчеркнул Евгений Чекашов.

Пикник популярного подкаста о еде и власти «Политкухня» прошел в Казани 30 августа. Праздничная встреча приурочена ко Дню города и Дню Республики.

На пикнике в неформальной обстановке гости обсудили инициативы, принятые депутатами Госсовета шестого созыва в различных сферах, поделились своим видением актуальных вопросов семьи, молодежной политики и патриотического воспитания, а также коснулись перспектив развития нашей республики.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.