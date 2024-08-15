Александр Тыгин: «Увидели мусор, зафиксировали – штраф для УК к вечеру обеспечен»

Александр Тыгин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В работе газового оборудования три этажа ответственности

Один из самых важных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства – этот безопасность газового оборудования. Его неисправность может привести к серьезным трагедиям. Поэтому необходимо своевременно проводить техническое обслуживание, рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Среди субъектов ответственности в работе газового оборудования у нас три этажа. Первый этаж – это всегда пользователь, собственник квартиры или индивидуального дома. Второй – тот или иной субъект управления: управляющие компании, ТСЖ. И большее количество проблем у нас как раз с ТСЖ, как с непрофессиональными участниками рынка. Но и на стороне ресурсоснабжающих организаций мячик тоже находится», – отметил докладчик.

Раз в 12 месяцев ведомственные структуры должны проводить техническое обслуживание всего газового оборудования в доме, а жильцы для этого обязаны предоставить доступ в квартиру. В случае, если горгазу дважды не удалось провести проверку, для собственника квартиры вводят санкции – отключение от газа и штраф. С апреля этого года его повысили: для обычных граждан он составляет 5-10 тыс. рублей, для должностных — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Если нарушение привело к аварии, угрожает жизни или здоровью людей, то суммы значительно возрастают, вплоть до 2 млн рублей для юрлиц.

«В качестве примера, когда техобслуживание дома проводится, почти всегда это дает результат. Кроме гарантированной безопасности, как правило, выявляется еще и масса вопросов. В этом году у нас при техобслуживании дома №99 на улице Павлюхина наши газовики своевременно обнаружили утечку газа. Мы на 100% уверены, что тем самым предотвращено достаточно серьезное ЧП», – подчеркнул Тыгин.

Газовик должен убедиться, что вентиляционные и дымовые каналы работают при закрытых окнах и дверях Фото: © «Татар-информ»

Новые пластиковые окна и герметичные двери уменьшают тягу, создавая опасность

Самое важное при ежегодном техническом обслуживании – это проверка вентиляционных и дымовых каналов. Газовик должен убедиться, что они работают при закрытых окнах и дверях. Сегодня в квартирах установлено достаточно много оборудования, связанного с камерным горением.

«Наши жильцы ставят новые пластиковые окна, новые хорошие герметичные двери, и тяги практически нет. Совершенно принципиально, чтобы она была. Более того, она индивидуально рассчитывается под каждый проект, под каждый объем кубический. Поэтому сейчас, когда мы с вами, улучшая теплоизоляцию, вносим корректировки в советские проекты в основном, значит их нужно адаптировать под новые требования», – рассказал главный государственный жилищный инспектор.

Так, например, обязательно ставить клапаны вентилирования. В некоторых случаях, в зависимости площади квартиры, их недостаточно и нужно будет проводить работы по установлению клапанов в стены. В качестве примера несоблюдения требований спикер привел дома №38 по улице Батыршина и №6 на улице Кулахметова, где зафиксировали два случая отравления угарным газом из-за неработающей системы вентиляции. Более того, еще в мае в доме №87 на улице Гагарина специалисты выявили полностью закрытые системы вентилирования в одной из квартир, для безопасности им пришлось отключить от подачи газа весь стояк.

«Значит, мы должны понимать, что, если нет системы дымоудаления, повторяюсь, это требование законодательства к прекращению газоснабжения», – прокомментировал Александр Тыгин.

«Газовики, которые обходят весь подъезд, не тихо это делают, это достаточно шумный процесс» Фото: © «Татар-информ»

«Находчивые молодые люди одевают спецодежду и обходят квартиры»

В Татарстане нередки случаи мошенничества, когда злоумышленники переодеваются в форму газовиков, проводящих поквартирный обход для проверки соответствующего оборудования, и обманывают жильцов. Однако специалисты уполномоченных служб предварительно вывешивают объявления, а также имеют при себе удостоверения.

«Действительно же так происходит, мы знаем от наших газовых служб, что как только развешиваются управляющей компанией объявления о техническом обслуживании дома раз в 12 месяцев, находчивые молодые люди одевают какую-то спецодежду, начинают обходить квартиры», — констатировал спикер.

Тыгин отметил, что техобслуживание — это «достаточно шумный процесс», который проходит во всем доме, а не только для жильцов отдельных квартир. Особенно важно напоминать о безопасности пожилым соседям и помогать им во время мероприятия.

«План обхода известен. На это время нужно пригласить кого-то из родственников, соседей. Газовики, которые обходят весь подъезд, не тихо это делают, это достаточно шумный процесс. Никто не мешает набрать 02, в случае выявления мошенников. Местный райотдел внутренних дел всегда очень быстро отреагирует, если есть какие-то сомнения. То есть, бдительность не надо терять, под видом газовиков может прийти абсолютно кто угодно», — заключил Александр Тыгин.

В конце года производится перерасчет на основе показаний приборов учета Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Месяц закрыли – по факту оплатили»

Еще один важный вопрос, касающийся сферы ЖКХ – это оплата за общедомовые коммунальные ресурсы. В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, расчет платы за коммунальные ресурсы должен осуществляться по нормативам. В конце года производится перерасчет на основе показаний приборов учета.

По итогам первого полугодия 2024 года, перерасчет произвели по 8,6 тыс. из 11,8 тыс. многоквартирных домов, обслуживаемых АО «Татэнергосбыт». Это позволило вернуть татарстанцам 217,8 млн рублей в качестве компенсации за переплаченные коммунальные услуги.

«Мы направили во все исполкомы письма и просим на общие собрания жильцов этот вопрос принципиально выносить, чтобы потом не по итогам года проводить эти расчеты плюсовые-минусовые, а сразу – месяц закрыли и по факту оплатили. Это обеспечит полную прозрачность, и не будет возникать ни у кого вопросов», – отметил Тыгин.

За 16 лет удалось отремонтировать около 12 тыс. зданий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В программу капремонта МКД за 16 лет поступило почти 90 млрд инвестиций

Инспектируют в ГЖИ также капитальный ремонт жилых домов. Объем инвестиций в программу капремонта МКД в Татарстане за 16 лет составил почти 90 млрд рублей, за это время удалось отремонтировать около 12 тыс. зданий общей площадью почти 53 млн кв. метров.

«Из этих 90 млрд рублей собственники вложили 40 млрд. Уже хороший объем. Остальное вложено бюджетами трех уровней — федеральным, региональным, местным бюджетом. Это очень важные цифры», — подчеркнул чиновник.

В системе ГИС ЖКХ на данный момент числятся 18,1 тыс. домов, большая часть из них уже включена в программу. В этом году капремонт проводится в 766 домах. На данный момент в них подходят к концу сезонные работы, остальной ремонт строители завершат к концу года.

«На сегодня тариф на ремонт составляет 7 рублей 70 копеек. В республике он не дифференцирован, хотя законодательство такое право дает. И инспекция придерживается позиции, что платежи должны быть именно диференцированы. Минимальная планка – 7 рублей 70 копеек, но, если дом 16-этажный с лифтом, это одна история, а если это двухэтажка, трехэтажка Авиастроительного района или Актаныша, она должна быть другой. Поэтому дифференциация – это всегда справедливость в этой части. И если нам эту позицию удастся реализовать, было бы неплохо», – добавил инспектор.

Более двух третей от проблемы вывоза ТКО — в ИЖС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тема ТКО бурлит»

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами тоже стоит на повестке дня для ГЖИ. Большая часть обращений в Государственную жилищную инспекцию Татарстана по вопросам обращения с ТКО касается районов, застроенных частными домами.

«Тема ТКО, согласен, бурлит. Мы видим около 400 публикаций в социальных сетях в неделю на эту тему. Они все острые. И стопроцентная статистика: более двух третей от этой проблемы — в ИЖС. Это подъезды к городу Казани и к другим крупнейшим городам республики. Любой въезд, например, в Казань: как правило, эти контейнерные площадки напоминают горы», — заметил Тыгин.

По словам главного государственного жилищного инспектора РТ, этот вопрос относится к ведению региональных операторов, ведь публичный договор подписывается между регоператором и владельцем дома.

ГЖИ рассматривает соответствующие обращения, после чего к регоператорам применяются меры административной ответственности. В многоквартирных домах проблема с ТКО чаще всего вызвана нарушением лицензионных требований. К ответственности за это привлекают управляющие компании.

«Но прошу понять, что инспекция не вправе в силу ограничений выходить на инициативные проверки. Мы можем провести проверку только по обращению гражданина, не обезличенно. То есть если в вашем доме вы видели мусор, вы зафиксировали его на телефон и обратились ко мне, штраф вашей управляющей компании к вечеру будет обеспечен», — заключил Александр Тыгин.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»