Из Казани отправили стройматериалы и инструменты для восстановления Лисичанска

Сегодня с центрального склада «Доброй Казани» в Лисичанск отправилась третья колонна фур с гуманитарной помощью. Пять машин заполнены продуктами, стройматериалами, инструментами и медикаментами.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Проводить колонну приехал заместитель главы исполнительного комитета Ильдар Шакиров. Он встретил журналистов и рассказал о том, что именно отправляется жителям Лисичанска.

«Сегодня в Лисичанск отправилась очередная колонна большегрузов, которая доставит жителям подшефного города Казани порядка 100 тонн гуманитарной помощи. Мы отправляем 18 тонн продуктов – это бакалея, тушенка и прочие товары длительного хранения. Также в фурах сложены 80 тонн непродовольственных товаров, а именно: медикаменты на сумму около миллиона рублей, строительные материалы для восстановления жилья, инструменты и специальное снаряжение для строителей», – поделился Ильдар Шакиров.

Заместитель главы исполнительного комитета также отметил, что за все время работы пунктов сбора больше тысячи неравнодушных горожан оказали посильную помощь.

После отправки колонны корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с куратором склада Еленой Ермаковой. Она рассказала, что в Казани многие стремятся помогать в сборах и фасовке грузов.

«Я куратор этого склада гуманитарной помощи. К нам каждый день приходят волонтеры с разных предприятий, чтобы помогать. Сегодня, например, к нам пришли девочки-библиотекари. Они работают очень хорошо, надеюсь будут приходить почаще», – поделилась Елена Ермакова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Елена Ермакова рассказала, что они сортируют по коробкам всю собранную гуманитарную помощь.

«Тушенку кладем к тушенке, овощные консервы отдельно, работаем в таком духе. Это нужно для того, чтобы, когда груз приедет в Лисичанск, его можно было быстро распределить. Они снимут упаковку с коробки, а на ней написано: "Тушенка 24 штуки". Так им будет удобнее раздавать продукты жителям Лисичанска», – дополнила куратор склада.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Фуры со всем необходимым уже на пути к Лисичанску. Однако работа на складе не останавливается. Оставшийся груз волонтеры продолжают фасовать для следующей отправки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, сбор гуманитарного груза под эгидой «Доброй Казани» для жителей Лисичанска объявил мэр Казани. 31 октября начал работать склад площадью 800 квадратных метров на Горьковском шоссе, 53а.

Склад работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.