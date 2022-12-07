Из Казани отправили стройматериалы и инструменты для восстановления Лисичанска
Сегодня с центрального склада «Доброй Казани» в Лисичанск отправилась третья колонна фур с гуманитарной помощью. Пять машин заполнены продуктами, стройматериалами, инструментами и медикаментами.
Проводить колонну приехал заместитель главы исполнительного комитета Ильдар Шакиров. Он встретил журналистов и рассказал о том, что именно отправляется жителям Лисичанска.
«Сегодня в Лисичанск отправилась очередная колонна большегрузов, которая доставит жителям подшефного города Казани порядка 100 тонн гуманитарной помощи. Мы отправляем 18 тонн продуктов – это бакалея, тушенка и прочие товары длительного хранения. Также в фурах сложены 80 тонн непродовольственных товаров, а именно: медикаменты на сумму около миллиона рублей, строительные материалы для восстановления жилья, инструменты и специальное снаряжение для строителей», – поделился Ильдар Шакиров.
Заместитель главы исполнительного комитета также отметил, что за все время работы пунктов сбора больше тысячи неравнодушных горожан оказали посильную помощь.
После отправки колонны корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с куратором склада Еленой Ермаковой. Она рассказала, что в Казани многие стремятся помогать в сборах и фасовке грузов.
«Я куратор этого склада гуманитарной помощи. К нам каждый день приходят волонтеры с разных предприятий, чтобы помогать. Сегодня, например, к нам пришли девочки-библиотекари. Они работают очень хорошо, надеюсь будут приходить почаще», – поделилась Елена Ермакова.
Елена Ермакова рассказала, что они сортируют по коробкам всю собранную гуманитарную помощь.
«Тушенку кладем к тушенке, овощные консервы отдельно, работаем в таком духе. Это нужно для того, чтобы, когда груз приедет в Лисичанск, его можно было быстро распределить. Они снимут упаковку с коробки, а на ней написано: "Тушенка 24 штуки". Так им будет удобнее раздавать продукты жителям Лисичанска», – дополнила куратор склада.
Фуры со всем необходимым уже на пути к Лисичанску. Однако работа на складе не останавливается. Оставшийся груз волонтеры продолжают фасовать для следующей отправки.
Напомним, сбор гуманитарного груза под эгидой «Доброй Казани» для жителей Лисичанска объявил мэр Казани. 31 октября начал работать склад площадью 800 квадратных метров на Горьковском шоссе, 53а.
Склад работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.