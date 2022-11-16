«В сборе участвует вся республика»: Из Казани в зону СВО отправили груз помощи

Сегодня Республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» с казанского склада отправило гуманитарную помощь жителям Лисичанска и мобилизованным татарстанцам.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На складе «Татар-информу» рассказали, что волонтеры движения, формируя на складе груз к отправке, вкладывают в вещи записки, рисунки и письма, написанные жителями республики. Всего сегодня вместе с медикаментами, едой и одеждой их отправится около трехсот.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Одна часть груза из Казани поехала в отдельный артиллерийский дивизион в направлении Воронежа, а вторая к мирным жителям Лисичанска. О работе «Волонтеров-медиков» в формировании гуманитарной помощи рассказала заместитель регионального координатора ТРО Всероссийского общественного движения Лейла Хайруллина.

«Волонтеры-медики активно помогают в пунктах сбора гуманитарной помощи, начиная с марта этого года. Мы перебираем то, что присылают люди и организации, сортируем и готовим груз к отправке. Помимо продовольственных товаров мы отправляем сегодня письма поддержки, которые были написаны жителями нашего города. Любому человеку, находящемуся вдали от дома, будет приятно получить такое письмо», – поделилась Лейла.

О том, какой груз сегодня отправился и почему важно помогать подшефному городу Лисичанску рассказал Тимур Сафин, координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«В Лисичанск мы за месяц отправили около 300 тонн гуманитарной помощи. А с начала мобилизации на 33.6 миллионов рублей мы купили вещей мобилизованным. Это если говорить о цифрах. В основном сегодня мы отправили товары для обустройства социально-бытовых потребностей как мирных жителей, так и мобилизованных ребят», – рассказал координатор республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

Газель загрузили и она уехала. Однако, через две недели, по словам Тимура Сафина, будет отправлен ещё один груз.