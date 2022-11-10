Из Казани в Лисичанск отправили более 100 тонн гуманитарной помощи

Сегодня из Казани отправятся пять фур с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска. Казанцы и местные предприятия собрали за 10 дней 105 тонн продовольствия, бытовой химии, медикаментов и стройматериалов. Вместе с тем сборы помощи не прекратятся: мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что планируется еще 3 отправки до нового года.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» писал о сборе гуманитарного груза под эгидой «Доброй Казани» для жителей Лисичанска. О нем объявил мэр столицы РТ. Единой точкой сбора благотворительных грузов стал открывшийся 31 октября склад по адресу Горьковское шоссе, 53а. Помещение на безвозмездной основе выделил один из неравнодушных предпринимателей города. На складе размещают и формируют грузы от предприятий и жителей Казани для отправки помощи в Лисичанск, а также мобилизованным.

Сегодня Метшин приехал на склад, чтобы выяснить, как проходит сбор, проверить отправляемую продукцию и уточнить, все ли есть у волонтеров «Доброй Казани» для работы. Его встретили замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров и директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, чтобы провести экскурсию и показать работу волонтеров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь сортируются все принесенные жителями вещи, продукты питания, медикаменты, игрушки для детей. Этим сейчас и продолжают заниматься волонтеры. С 3 ноября на пункты сборы с вещами и продуктами обратилось 319 жителей», – рассказал Ильдар Шакиров.

В формировании первой колонны гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества города. Как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего бизнеса. Среди них – АО «Нэфискосметикс», бумажная фабрика «Нега», ООО «Бриз», OOO «Казанская мельница», производитель спецодежды «Казань-Восток-Сервис», АО «Булочно-кондитерский комбинат», Ассоциация рестораторов и отельеров, 17 резидентов Химграда, различные ИП и др.

В результате за 10 дней общими усилиями удалось собрать 105 тонн гуманитарной помощи, стоимость которой превысила 20 миллионов рублей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После этого Ильсур Метшин направился к особому месту на складе – к стене с открытками и письмами казанцев жителям Лисичанска и мобилизованным.

«На точках сбора гуманитарной помощи каждый желающий мог оставить послание для жителей Лисичанска на специальных открытках, которые там раздавали. Буквально сегодня мужчина принес банку тушенки и написал послание, оно вместе с грузом отправится в путь. Помимо взрослых людей, школьники нашей столицы поддержали акцию и написали больше двухсот писем в поддержку жителей и воинов», – рассказала мэру Казани специалист по работе с молодежью Ангелина Притолюк.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пункты сбора и центральный склад продолжат свою работу после отправки первой колонны, сейчас на них ежедневно работают 30 волонтеров, из них 15 человек пожилого возраста. В то время, пока Ильсур Метшин осматривал склад, рядом получали инструкции добровольцы-волонтеры.

Один из них рассказал о том, как решил помогать в подготовке груза жителям Лисичанска.

«Меня зовут Алмаз, я представляю движение волонтеров с нашего техникума. Я учусь в Казанском торгово-экономическом техникуме. Меня назначили сегодня ответственным, и все мои подчиненные тоже из нашего техникума. Нас попросили помочь, и мы не смогли остаться в стороне. Сейчас занимаемся сортировкой товаров. Думаю, что помогать в этом деле очень важно», – рассказал волонтер Алмаз Садыков.

Во время осмотра склада корреспонденту «Татар-информа» также удалось пообщаться с одним из предпринимателей, который поставил с овощебазы порядка 10 тонн продуктоа. Он рассказал, почему не смог остаться в стороне.

«На сегодняшний день мы привезли порядка 10 тонн продукции различного ассортимента. Это крупы, сахар, соль, соки и различные консервы, и мы не планируем на этом останавливаться. Завтра мы предоставим еще порядка 10 тонн продукции и надеемся, что хоть как-то облегчим жизнь жителей Лисичанска. Я думаю, что важно помогать, потому что Лисичанск сейчас испытвает большое количество сложностей и город нуждается в самом необходимом – продуктах. Не представляю, как можно оставаться в стороне. Мы будем оказывать помощь, насколько это возможно», – поделился представитель овощной базы «Привоз» Айнур Гараев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После полного осмотра склада с продукцией Ильсур Метшин вышел к журналистам, чтобы подвести итог и поблагодарить всех, кто принял участие в этом сборе гуманитарной помощи. Он рассказал, что все, что сейчас необходимо военнослужащим и жителям подшефного города, выясняется напрямую с коллегами из Лисичанска и командованием мобилизованных, батальонов – «Алга» и «Тимер».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Десять дней назад мы организовали городской пункт сбора гуманитарной помощи и первое, что меня приятно удивило, – это отношение наших жителей. Менее чем за неделю мы собрали первый гуманитарный конвой. Пять фур и более 100 тонн. В сборе приняли участие как неравнодушные жители, порядка трехсот которых мы приняли на 18 пунктах сбора гуманитарной помощи, и 90 предприятий. Все – от частных предпринимателей, небольших фирм до крупного бизнеса. Я говорю всем вам слова огромной благодарности. Сегодняшний конвой гуманитарной помощи в этом году первый, но до нового года мы планируем отправить еще три таких же. Помощь и поддержка от наших жителей растет и я хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом участие. Казань сделает все необходимое для того, чтобы и наши мобилизованные бойцы и жители Лисичанска были обеспечены всем необходимым. Спасибо!» – высказался на прощание мэр Казани Ильсур Метшин.