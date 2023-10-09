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Руc Тат
Экономика 9 октября 2023 10:20

Из Катара в Татарстан прибудет делегация для планирования сотрудничества

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Из Катара в Татарстан прибудет делегация для планирования сотрудничества
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани
Фото: Wikipedia.org

Государство Катар в ближайшее время направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Об этом эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани заявил на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в ходе беседы Рустам Минниханов признал, что пока товарооборот между Катаром и Татарстаном скромен.

Однако, уверен вместе с тем руководитель республики, номенклатура татарстанской продукции, которая могла бы поставляться в ближневосточное государство, достаточно широка.

Помимо прочего, шейх Тамим бен Хамад ат-Тани сообщил, что для участия в предстоящем саммите KazanForum 2024 в Катаре сформируют представительную группу бизнесменов. Он также пригласил делегацию РТ принять участие в экономическом саммите, который пройдет в мае будущего года в Дохе.

В свою очередь Рустам Минниханов пообещал, что в Катар для изучения опыта и налаживания деловых контактов направят группу представителей власти, промышленности и бизнеса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Катар готов делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга.

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