Катар готов делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в России шейхом Ахмедом бин Нассером бин Джассимом Аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — сказал во время встречи Минниханов и попросил посла передать слова приветствия Эмиру Катара за личное внимание к развитию отношений между республикой и страной.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Шейх Ахмед бин Нассер бин Джассим Аль-Тани поблагодарил за приглашение на мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Татарстан, и передал слова приветствия от Эмира Катара.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Посол отметил, что его страна готова делиться с республикой опытом внедрения системы исламского банкинга.