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Катар готов делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в России шейхом Ахмедом бин Нассером бин Джассимом Аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — сказал во время встречи Минниханов и попросил посла передать слова приветствия Эмиру Катара за личное внимание к развитию отношений между республикой и страной.
Шейх Ахмед бин Нассер бин Джассим Аль-Тани поблагодарил за приглашение на мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Татарстан, и передал слова приветствия от Эмира Катара.
Посол отметил, что его страна готова делиться с республикой опытом внедрения системы исламского банкинга.
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