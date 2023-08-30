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Политика 30 августа 2023 19:32

Катар готов делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга

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Катар готов делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в России шейхом Ахмедом бин Нассером бин Джассимом Аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», — сказал во время встречи Минниханов и попросил посла передать слова приветствия Эмиру Катара за личное внимание к развитию отношений между республикой и страной.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Шейх Ахмед бин Нассер бин Джассим Аль-Тани поблагодарил за приглашение на мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Татарстан, и передал слова приветствия от Эмира Катара.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Посол отметил, что его страна готова делиться с республикой опытом внедрения системы исламского банкинга.

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#Рустам Минниханов
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