Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с эмиром Катара

Раис Татарстана Рустам Минниханов и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад ат-Тани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом ат-Тани. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Вместе с тем Раис РТ констатировал, что пока товарооборот между Катаром и Татарстаном скромен, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в ближневосточное государство, достаточно широка.

В ходе беседы эмир Катара рассказал, что в ближайшее время направит в Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества.

Шейх Тамим бен Хамад ат-Тани также заверил собеседника, что для участия в будущем KazanForum 2024 будет сформирована представительная группа бизнесменов.

Кроме того, эмир пригласил делегацию Татарстана принять участие в экономическом саммите, который пройдет в мае будущего года в столице страны Дохе.

В ответ Рустам Минниханов сообщил, что необходимая группа представителей органов власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена в Катар для изучения опыта и налаживания деловых контактов.