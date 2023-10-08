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Минниханов обсудил вопросы расширения сотрудничества с эмиром Катара
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом ат-Тани. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Рустам Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Вместе с тем Раис РТ констатировал, что пока товарооборот между Катаром и Татарстаном скромен, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в ближневосточное государство, достаточно широка.
В ходе беседы эмир Катара рассказал, что в ближайшее время направит в Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества.
Шейх Тамим бен Хамад ат-Тани также заверил собеседника, что для участия в будущем KazanForum 2024 будет сформирована представительная группа бизнесменов.
Кроме того, эмир пригласил делегацию Татарстана принять участие в экономическом саммите, который пройдет в мае будущего года в столице страны Дохе.
В ответ Рустам Минниханов сообщил, что необходимая группа представителей органов власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена в Катар для изучения опыта и налаживания деловых контактов.
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