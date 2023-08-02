Из Google Play исчезли приложения пяти российских банков

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Из магазина приложений Google Play пропали несколько российских банков, сообщает РИА Новости.

На платформе сейчас недоступны приложения «Тинькофф», Локо-банка, «Солидарности», «Юнистрима» и «Петербургского социального коммерческого банка» (ПСКБ). Все они, напомним, в июле попали под американские санкции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Банк России предписал «Киви банку» ограничить часть операций. Как отметили в Qiwi, они сомневаются в возможности восстановить опцию снятия наличных.

Кроме того, Райффайзенбанк объявил, что приостановит прием и покупку наличной валюты у граждан.